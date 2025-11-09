БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Деница Сачева: Следващата седмица ще има нов Съвет за тристранно сътрудничество

У нас
Работодателските организации отказаха да влязат на последното заседание на НСТС и се обявиха против параметрите в проектобюджета

сачева борисов реши докога остане правителство
Предполагам, че следващата седмица ще има насрочен нов Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който вероятно ще бъдат обсъдени всички параметри, заяви пред журналисти заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева относно бюджета за следващата година.

"Рабодателите разбират ситуацията, в която се намираме, и смятам, че ще проявят нужното сътрудничество, предвид факта, че сме изправени в една много сложна ситуация, в която бюджетът може да бъде единствено възможен", каза тя.

Това е единствено възможният бюджет, не смятаме, че е необходимо този бюджет да бъде хвален, но той отразява абсолютно обективната реалност, подчерта Деница Сачева и в предаването "Неделя 150" на Българското национално радио.

В този бюджет всъщност изпълняваме законите такива, каквито те са били приети през последните четири години по отношение на възнагражденията, които са един от основните пунктове на спорове и разговори в момента, допълни Сачева.

На въпрос дали са готови да преосмислят увеличението на осигурителната вноска и на данък "дивидент", Сачева отговори, че няма как да преосмислят това, при положение че са им нужни всички тези приходи. Тя посочи, че изпълняват закона такъв, какъвто той е, от гледна точка на минималната работна заплата, а тя е свързана с редица социални плащания.

"Ако има по-разумни предложения за това как да се съберат приходи, ние сме готови да ги обсъдим, но до този момент не сме чули нито едно такова, освен критиките за бюджета", добави Сачева.

За 13 ноември е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи в петък заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Станислав Попдончев в интервю за Българското национално радио.

Работодателските организации отказаха да влязат на последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.

