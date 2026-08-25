Денислав Бърдаров: Отборът е готов за европейското първенство

Волейболният национал на България Денислав Бърдаров смята, че отборът е готов за европейското първенство в София.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини победи Чехия с 3:1 гейма в приятелски мач в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

"Беше хубаво, да проверим играта си. Успяхме да си починем. Подновихме работа добре. Важно беше да видим, как ще се справим в контролата. Резултатът е позитивен. Продължаваме да работим и се надяваме резултатите да дойдат. Много е вълнуващо да играем пред българска публика. Този мач ни зареди", сподели той след срещата.

Според него тимът има леки детайли за оправяне, преди да е напълно готов за еврошампионата.