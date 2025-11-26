БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда

Това предвижда седмичната проектопрограма за работата на Народното събрание

живо заседание народното събрание
Снимка: БТА/Архив
Второ гласуване на промени в Закона за опазване на околната среда предвижда седмичната проектопрограма за работа на депутатите, публикувана на интернет страницата на Народното събрание. Предложението на вносителите Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и група народни представители е за удължаване на срока за регистрация на личните водни източници до 2033 г., а целта е да се осигури достатъчно време за подготовка и облекчен режим на регистрация. Очаква се Министерството на околната среда и водите да проведе активна информационна кампания и да осигури облекчаване на процедурата по регистрация.

В проекта на програмата е също първото гласуване на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа с вносител Министерският съвет. С част от тях се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на два законодателни акта на Европейския съюз, с които се създава Европейска единна точка за достъп, която от юли 2027 г. ще предоставя централизиран достъп на инвеститорите до публично оповестявана информация относно финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие. Тази платформа ще бъде разработена и оперирана от Европейския орган за ценните книжа и пазари. Данните ще се подават от пазарните участници до органите за събиране на данни, които ще я предоставят на Европейския орган за ценните книжа и пазари. На национално ниво органите за събиране на данни в зависимост от секторните им правомощия са Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, Агенцията по вписванията и Комисията за надзор над регистрираните одитори. Пазарните участници ще подават само информация, която вече е публична, като се въвеждат изисквания относно машинночетимия формат на информацията, както и определения за съответния пазарен субект набор от метаданни, които следва да я придружават. Определянето на органите за събиране на данни и допълнителните изисквания към формата на данните налагат изменения в редица закони в областта на финансовите пазари и финансовите услуги, както и в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предвижда се депутатите да разгледат ратификация на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за прекратяване на Договора между тях и насърчаване и взаимна защита на инвестициите.

