Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.

Депутатите одобриха изтеглянето на държавния бюджет, както и на бюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване. Предложението, внесено от "Има такъв народ", беше подкрепено от почти всички партии и получи 201 гласа "За".
Гласът си не упражниха от партия "Величие".
В началото на заседанието депутатите от ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха в зала да дойде финансовият министър Теменужка Петкова, която да даде обяснения защо се е провалила бюджетната процедура.
Предложението обаче не беше прието от Костадин Ангелов, който председателстваше Народното събрание в този момент.
По думите му, предложението не е на правителството, а на "Има такъв народ" и затова не е задължително да присъства член на кабинета.
"Преди седмица слушахме, че това е единственият възможен бюджет, а сега никой не мотивира неговото отхвърляне", коментира Асен Василев от ПП-ДБ.
Колегата му Мартин Димитров каза още, че дори и да бъде даден нов бюджет, той няма да предвиди сериозна реформа в разходите и че доверието към правителството се е изчерпало.
Срещу бюджетната процедура се изказаха и от МЕЧ.
"Очевидно е че този бюджет ще трябва да се поправи, не съм сигурен дали от това правителство и Митов трябва да си подаде оставка", коментира Николай Радулов от МЕЧ.