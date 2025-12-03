БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
У нас
Предложението беше подкрепено от почти всички партии и получи 201 гласа "За"

депутатите одобриха оттеглянето бюджетите 2026
Снимка: БТА
Депутатите одобриха изтеглянето на държавния бюджет, както и на бюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване. Предложението, внесено от "Има такъв народ", беше подкрепено от почти всички партии и получи 201 гласа "За".

Гласът си не упражниха от партия "Величие".

В началото на заседанието депутатите от ПП-ДБ и "Възраждане" поискаха в зала да дойде финансовият министър Теменужка Петкова, която да даде обяснения защо се е провалила бюджетната процедура.

Предложението обаче не беше прието от Костадин Ангелов, който председателстваше Народното събрание в този момент.

По думите му, предложението не е на правителството, а на "Има такъв народ" и затова не е задължително да присъства член на кабинета.

"Преди седмица слушахме, че това е единственият възможен бюджет, а сега никой не мотивира неговото отхвърляне", коментира Асен Василев от ПП-ДБ.

Колегата му Мартин Димитров каза още, че дори и да бъде даден нов бюджет, той няма да предвиди сериозна реформа в разходите и че доверието към правителството се е изчерпало.

Срещу бюджетната процедура се изказаха и от МЕЧ.

"Очевидно е че този бюджет ще трябва да се поправи, не съм сигурен дали от това правителство и Митов трябва да си подаде оставка", коментира Николай Радулов от МЕЧ.

#Бюджет 2026

