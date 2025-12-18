Депутатите приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво работно време

Без дебат на второ четене депутатите приеха промени в Кодекса на труда.

До сега в Кодекса на труда беше предвидена възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С промените се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години.

Първоначално се предвиждаше това да важи само за лятната ваканция, но сега на второ четене се прие възможността за гъвкаво работно време през цялата година.

Законопроектът беше приет със 166 гласа “за” . Против гласуваха 9, а "въздържал се" отново 9.

Промените ще влязат в сила сред обнародването им в Държавен вестник.