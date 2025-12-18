БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Легендата на българската борба Боян Радев почина на...
Депутатите приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво работно време

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
Политика
166 депутати подкрепиха промените на второ четене

Депутатите приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво работно време
Снимка: БТА
Без дебат на второ четене депутатите приеха промени в Кодекса на труда.

До сега в Кодекса на труда беше предвидена възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С промените се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години.

Първоначално се предвиждаше това да важи само за лятната ваканция, но сега на второ четене се прие възможността за гъвкаво работно време през цялата година.

Законопроектът беше приет със 166 гласа “за” . Против гласуваха 9, а "въздържал се" отново 9.

Промените ще влязат в сила сред обнародването им в Държавен вестник.

