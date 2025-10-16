Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие

Дете е с опасност за живота, след като е получило токов удар.

То е откарано в столична болница в термичен шок и 26% изгаряния.

Инцидентът е станал вчера сутринта около 10:40 часа в село Лопян, съобщиха от ОД на МВР – София.

На мястото веднага са изпратени служители от полицейското управление в Етрополе и екип на Спешна помощ.

Според първоначалните данни по време на голямото междучасие група деца са се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото.

Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едно от тях е получило токов удар.

Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят, а медицинския специалист на училището оказал първа помощ до идването на спешните медици.

По случая е образувано досъдебно производство.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.