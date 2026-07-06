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Дете на 8 години с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

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4-годишно момиченце пострада, след като беше ударено от електрическо АТВ, управлявано от 8-годишно дете в Градската градина в Шумен. Инцидентът е станал вчера около 11.30 ч. в близост до детска площадка.

Момиченцето играело на детска площадка, когато било ударено. Пострадалото дете е откарано за преглед в шуменската болница. Не са установени фрактури, настанено е за наблюдение в отделението по хирургия с контузни рани по тялото.

На място е изяснено, че АТВ-то било предоставено за управление с рекламна цел от представител на фирма, а детето го управлявало с разрешение от майка си.

Образувано е досъдебно производство, съобщиха от полицията.

#инцидент в Шумен #инцидент с АТВ

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