ИЗВЕСТИЯ

Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:40 мин.
детска игра огън причината големия пожар сливен
Снимка: БТА
Причината за пожара, избухнал на 23 август по обед в местността "Свети Георги" над сливенския квартал "Комлука", е детска игра с огън. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

В гасенето са участвали осем екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) – Сливен, осем служители на Държавното горско стопанство – Сливен, двама общински горски служители, четири екипа на Районното управление – Сливен и доброволци. Спасени са 50 декара смесена гора и пет сгради. Унищожени са пет декара иглолистна гора и 35 декара площи, непригодни за залесяване.

От 22 до 25 август екипите на пожарната в Сливен са реагирали на общо 12 сигнала за произшествия. Осигурено е дежурство по време на фестивала в село Жеравна и е оказана техническа помощ в един случай. Пожари в сухи треви и отпадъци са били своевременно ликвидирани от седем екипа на пожарната в Сливен и два екипа от Нова Загора, без да бъдат нанесени щети.

На 22 август, в 15:35 ч., в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в орехова градина край село Самуилово. Огънят е овладян от екип на сливенската пожарна.

Унищожени са 12 декара орехови насаждения, а спасени – осем декара прасковена градина. Най-вероятната причина за инцидента е небрежност при боравене с открит огън.


#пожарите в страната #Сливен

