"Детски новини" по БНТ 1 и БНТ 4 от 6 октомври

От 6 октомври, понеделник, всеки делничен ден след предаването "България в 60 минути" гледайте "Детски новини" по БНТ 1 и БНТ 4.

В новия специален проект на Българската национална телевизия ученици създават и представят новини за своите връстници. Темите в емисиите са подбрани така, че да бъдат актуални, полезни и близки до подрастващите.

Обществената телевизия дава възможност на децата да се докоснат до журналистическата професия и им помага да развиват умения за критично мислене в борбата срещу дезинформацията и фалшивите новини в социалните мрежи.

Проектът на БНТ "Детски новини" е достъпен и онлайн – в специално обособена секция на сайта BNTNEWS.BG.