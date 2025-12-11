НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: БТА
Като първа и втора точка в предварителната програма на парламента са бюджетите на Държавното обществено осигуряване и НЗОК.

Бюджетната комисия вече одобри параметрите на втория вариант на финансовата рамка за догодина. Според тях - над 5 милиарда евро са предвидени за здравеопазване. Ключова разлика с първият вариант на план-сметката на касата е отпадането на 260 милиона евро, които бяха предвидени за младите лекари. Това отново създаде напрежение в сектора и медицинските работници са готови на протести.

Бюджетът на Държавното обществено осигуряване предвижда увеличение на минималната работна заплата до малко над 620 евро, максимален осигурителен доход от 2300 евро, без да се променя размерът на осигурителната вноска.

#бюджети #ДОО #НЗОК #Парламент #депутати

