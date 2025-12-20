БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Девета титла на България по фигурно пързаляне за Александра Фейгин

Най-добрата българска фигуристка бе над всички и в кратката, и във волната програма на Държавното първенство в София.

сребро александра фейгин турнира денкова стависки къп
Снимка: БТА
Слушай новината

Александра Фейгин спечели титлата при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възрасти, което се провежда в Зимния дворец. В столицата представителката на клуб Танци на лед Денкова-Стависки събра сбор от 170.25 точки, след като беше първа и в кратката, и във волната програма с оценки съответно 57.36 и 112.89 точки. Най-добрата българска фигуристка стана шампионка на страната за девети път в кариерата си.

На второ място в съотборничката й Кристина Григорова със 132.45, следвана от Анастасия Юрчук (Ледена звезда) сус 104.86 и Наталия Пеева (Славия) с 90.45 точки.

При мъжете златото взе Александър Златков (Елит) със 170.83, който беше втори в кратката и във волната програма. Втори е Филип Каймакчев (Ледена звезда) със 170.27, а трети Лари Луполоувър (Звездите на София) със 169.44 точки, който беше най-добър във волната програма. Битката при мъжете беше изключително оспорвана като първите трима имат разлика от около точка.

При девойките, където участваха 15 състезателки, шампионка стана Варвара Абрамкина (Танци на лед Денкова-Стависки) със 158.93. След нея са Лия Любенова (Елит) със 148.88 и Криста Георгиева (Елит) със 142.26.

Деян Михайлов (Танци на лед Денкова-Стависки) триумфира при юношите със 175.95 точки, следван от Йоанис Апосту (Елит) със 155.32 и Росен Пеев (Славия) с 96.12.

Държавното първенство продължава до неделя с изпълненията при по-малките възрастови групи.

