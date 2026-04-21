Течове и разрушения в сградата на Националната...
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Диан Пампорджиев се нареди седми на европейското по вдигане на тежести в Батуми

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Българинът събра двубой от 302 килограма в категория до 71 килограма.

Диан Пампорджиев се нареди седми на европейското по вдигане на тежести в Батуми
Диан Пампорджиев се класира на седмо място в категория до 71 килограма на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми.

Българинът направи добро състезание според възможностите си и даде седми резултат в изхвърлянето и шести в изтласкването, за да събере двубой от 302 килограма.

В първото движение той направи три успешни опита, като най-силният от тях бе на 134 килограма. Той стартира със 128 килограма, а след това вдигна и 132.

В изтласкването българинът направи успешно начало на 168 килограма, но след това на два пъти не успя да се справи със 174.

Шампион стана турчинът Юсуф Генч, който завърши с двубой от 332 килограма. Генч бе трети след изхвърлянето със 147 килограма, но в изтласкването успя да вземе златото още с първия си опит, който бе на 185 килограма.

Сребърен медалист в двубоя е арменецът Гор Сахакян с 330 килограма. Сахакян зададе стандартите в изхвърлянето със 150 килограма, но постижението му в изтласкването от 180 килограма бе едва трето по сила.

На почетната стълбичка се качи и роденият в Беларус, но състезаващ се като индивидуален неутрален атлет Яхор Папов, който постигна общо 328 килограма. Папов бе пети след първия кръг с едва един успешен опит на 145 килограма, но разкри потенциала си в изтласкването, където даде втори резултат от 183 килограма.

#европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми 2026 г. #Диан Пампорджиев

Стефан Тошев: Контузията на Новиков е сериозна
Стефан Тошев: Контузията на Новиков е сериозна
Сребро за Семен Новиков от европейското първенство по борба
Спортни новини 21.04.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Кирил Милов: Каквото Господ е отредил, това ще се случи
Стефан Тошев за медала на Стефан Григоров: Трябваше да се сбие и да покаже себе си
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари
Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия
Атина срещу свръхтуризма: Искане за забрана на нови лицензи за хотели
Важно откритие на Марс: Намерени са нови органични съединения -...
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
