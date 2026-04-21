Диего Симеоне - треньор или бизнесмен? Империята на аржентинеца извън футбола

Диего Симеоне отдавна се е утвърдил като една от най-емблематичните фигури в съвременния футбол. Вече 15 години начело на Атлетико Мадрид, аржентинецът не само превърна клуба в постоянен претендент за трофеи, но и изгради стабилна репутация на един от най-успешните и добре платени треньори в света.

Извън терена обаче Симеоне демонстрира не по-малко впечатляващи умения - този път в света на бизнеса. Заедно със своята съпруга Карла Перейра, той е създал сериозна имотна империя в Мадрид, включваща около 180 апартамента и седем луксозни вили. Двойката инвестира основно в престижни райони на испанската столица, като печели както от отдаване под наем, така и от последващи продажби.

Този стратегически подход показва ясна визия за бъдещето - Симеоне отдавна мисли отвъд футболната си кариера. Натрупаното състояние не само гарантира финансова стабилност за него и семейството му, но и поставя основите на дългосрочно богатство за децата му.

Личният му живот също е добре подреден. От връзката си с Карла Перейра, с която е заедно от 2014 година и сключва брак през 2019-а, има две дъщери, а от предишния си брак - трима синове. За всички тях бъдещето изглежда повече от осигурено.

Домът на Симеоне също отразява мащаба на успеха му. Резиденцията му разполага с футболно игрище, олимпийски басейн, просторни помещения и всички удобства, характерни за луксозния начин на живот.

Така, докато продължава да пише история с Атлетико Мадрид, Диего Симеоне тихо изгражда и една от най-впечатляващите бизнес кариери сред футболните личности - доказателство, че успехът му далеч не се изчерпва само с играта.