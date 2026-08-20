Димитър Бербатов похвали Левски и ЦСКА за представянето им в Европа

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов коментира положително представянето на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири през този сезон. Бившият нападател изрази задоволство от резултатите на двата столични гранда и подчерта значението им за имиджа на родния футбол извън страната.

"ЦСКА и Левски се справят добре. Всеки български отбор, който се справя добре в Европа, носи повече признание за българския футбол. Това е добре за отборите, треньорите, играчите… Нека продължават да работят, желая им успех“, заяви Бербатов.

За първи път от дълго време Левски и ЦСКА ще участват едновременно в европейските клубни турнири, а съществува възможност двата отбора да продължат европейския си път чак до началото на 2027 година.

Любопитен сценарий дори може да изпрати двата столични съперника едновременно в основната фаза на Лига Европа. За целта ЦСКА трябва да преодолее ОФИ Крит в плейофа на турнира, докато Левски би попаднал в Лига Европа при отпадане от АЕК Атина в плейофа за влизане в Шампионската лига.

Независимо в кой турнир ще продължат двата отбора, Бербатов е категоричен, че всяка успешна европейска вечер на български клуб работи за авторитета на целия роден футбол.