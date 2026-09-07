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Димитър Кисимов обърна американец и потегли с победа на US Open

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Спорт
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Поставеният под №10 българин преодоля Сафир Азам в три сета и продължава във втория кръг при юношите в Ню Йорк

Димитър Кисимов обърна американец и потегли с победа на US Open
Снимка: БТА
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Димитър Кисимов започна успешно участието си на сингъл при юношите на US Open. 18-годишният българин трябваше да прави обрат срещу представителя на домакините Сафир Азам, но стигна до победата с 6:7(4), 6:4, 6:2 след два часа и седем минути на корта.

Кисимов, който е поставен под №10 в схемата, започна добре срещата и стигна до първия пробив за 2:1. Преднината му обаче беше заличена още в следващия гейм, а до края на сета двамата запазиха равновесието и се стигна до тайбрек. В него Азам беше по-убедителен и се наложи със 7:4 точки.

Загубената първа част не разколеба българския тенисист. Във втория сет Кисимов стабилизира представянето си, а решаващият момент дойде в десетия гейм, когато проби подаването на своя съперник и с 6:4 изравни резултата.

Българинът вече контролираше събитията в решителната част. Той поведе с 3:0, а в осмия гейм стигна до още един пробив, с който оформи крайното 6:2 и си осигури място във втория кръг.

Силното представяне на Кисимов в Ню Йорк идва само две седмици след друг важен момент в развитието му. Българинът спечели първата си титла при мъжете на турнир от World Tennis Tour в Куршумлийска Баня, Сърбия.

Следващият съперник на Кисимов на US Open ще бъде определен от двубоя между Емилио Камачо от Еквадор и Матео Грибалдо от Италия.

Българският талант ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с Конър Дойг от Република Южна Африка. Двамата вече имат сериозен успех заедно през този сезон, след като спечелиха титлата при юношите на Откритото първенство на Австралия.

В първия кръг Кисимов и Дойг ще срещнат поставените под №5 Тило Берман от Австрия и Дан Бранд от Израел.

България има и приятни спомени от последното издание на юношеската надпревара в Ню Йорк. През миналата година Иван Иванов и Александър Василев оформиха първия изцяло български финал в историята на турнирите от Големия шлем, а Иванов спечели титлата след успех със 7:5, 6:3.

#Сафир Азам #US Open при юношите 2026 #Димитър Кисимов

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