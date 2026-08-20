Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите в Сърбия

Българският тенисист Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на червени кортове в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният българин, шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по-рано през годината, победи преминалия през квалификациите представител на домакините Велко Крстич с 6:4, 6:4 за час и 45 минути.

Кисимов поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част стигна до решаващ пробив в деветия гейм, след което на свой сервис затвори мача.

В спор за място на полуфиналите той ще играе срещу победителя от мача между номер 3 в схемата Тимофей Дерепаско (Русия) и Алесандро Белифемине (Италия).