Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение...
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA...
Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден
Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в...
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Димитър Кисимов се класира за втория кръг на турнир в Кайро

Чете се за: 01:15 мин.
Българинът ще участва и в надпреварата на двойки.

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на единично при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №1 в схемата българин победи убедително с 6:3, 6:0 Джефри Страйдом (Република Южна Африка). Във втория кръг Кисимов ще играе срещу квалификанта Феликс Разер (Австрия).

Преди девет дни Кисимов стана вицешампион на единично на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки, при това с познат партньор в лицето на Конър Дойг (Република Южна Африка). Именно Кисимов и Дойг спечелиха титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.

В първия кръг Кисимов и Дойг, поставени под №2 в схемата при дуетите, ще играят срещу Скандер Нсаири (Тунис) и Джефри Страйдом (Република Южна Африка).

17-годишният Димитър Кисимов е 21-и в обновената днес световна ранглиста при юношите.

България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
