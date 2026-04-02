БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Кисимов ще спори за титлата при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

17-годишният Кисимов е 21-и в световната ранглиста при юношите, но през следващата седмица ще пробие в топ 20.

Слушай новината

Димитър Кисимов се класира за финала на сингъл при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №1 в схемата на сингъл българин разгроми на полуфиналите с 6:1, 6:1 №4 в схемата Сава Рибкин (Русия). Това е четвърта поредна победа за Кисимов при само един загубен сет.

В спор за титлата утре Кисимов ще играе срещу №3 в схемата Тито Чавес (Испания).

Преди две седмици българинът стана вицешампион на сингъл на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

В надпреварата на двойки Кисимов и Конър Дойг (Република Южна Африка) отстъпиха на полуфиналите с 3:6, 4:6 от Якуб Куси (Чехия) и Винсент Райзах (Германия).

Димитър Кисимов и Конър Дойг са шампиони на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.

17-годишният Димитър Кисимов е 21-и в световната ранглиста при юношите, но през следващата седмица ще пробие в топ 20.

#Димитър Кисимов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Още от: Български тенис

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“
Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема Донски отпадна в квалификациите в Мадрид, Иванов започва от основната схема
Чете се за: 01:17 мин.
Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“ Известни са съперниците на България на „Били Джийн Кинг къп“
Чете се за: 01:37 мин.
Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените Росица Денчева спечели най-голямата титла в кариерата си при жените
Чете се за: 01:42 мин.
Александър Донски загуби финала на двойки на турнир в Менорка Александър Донски загуби финала на двойки на турнир в Менорка
Чете се за: 01:17 мин.
Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Хунин Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Хунин
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник "Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ