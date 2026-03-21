Димитър Кисимов загуби финала на турнир в Испания

Димитър Кисимов стана вицешампион на сингъл при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

Българинът отстъпи в много драматичен финал с 6:4, 6:7(9), 3:6 от Рафаеле Чурнели (Италия). Срещата започна на клей настилка, но беше довършена в зала заради лошите атмосферни условия.

Преди този мач Кисимов записа четири поредни победи на турнира без загубен сет.

Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, а към момента заема №22 в световната ранглиста при юношите.