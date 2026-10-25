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Димитър Кисимов завърши шести на турнира на най-добрите юноши в света до 18 години

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Спорт
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Надпреварата се провежда в Чънду (Китай).

Димитър Кисимов
Снимка: БФ Тенис
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Димитър Кисимов завърши на шесто място на турнира на осемте най-добри тенисисти в света до 18 години. Надпреварата се провежда в Чънду (Китай) и е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд. Българинът отстъпи в оспорван мач за петото място с 3:6, 7:6(4), 4:6 пред австралиеца Тило Берман.

Димитър Кисимов е четвъртият българин, който участва във финалите на осемте най-добри юноши в света. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г., а Александър Василев зае осмото място през миналата година.

Кисимов продължава да се утвърждава като едно от най-перспективните имена в българския тенис. През 2026 г. 18-годишният българин постигна редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис.

Най-големият му успех в началото на сезона дойде на Откритото първенство на Австралия, където Кисимов и партньорът му Конър Дойг (Република Южна Африка) спечелиха титлата на двойки при юношите.

На сингъл Кисимов също постигна сериозни успехи. През март той спечели титлата на турнира от категория J300 в Кайро, след което завърши на трето място на силния юношески турнир в Пловдив. По-късно българинът стана вицешампион на турнира от категория J500 в Офенбах (Германия).

На Уимбълдън Кисимов достигна до четвъртфиналите на сингъл при юношите. Особено важна стъпка в развитието му дойде през август, когато спечели първата си титла на сингъл при мъжете от веригата World Tennis Tour в Куршумлийска баня (Сърбия).

Силното му представяне продължи и на US Open при юношите, където Кисимов достигна до третия кръг.

#Димитър Кисимов

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