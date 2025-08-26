Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Порто

Димитър Кузманов намери място във втория кръг на турнира на клей от сериите „Чалънджър“ в Порто. Българинът отказа Димитри Попко с 6:3, 6:4 за 85 минути. За родния представител това бе трета победа срещу казахстанеца в пет мача.

Освен това за пловдивчанина това е втора победа в последните му седем мача във всички турнири, в които взе участие

За да достигне до победата срещу представителя на Казахстан, който е номер 237 в света, Кузманов направи по един пробив и в двата сета и не допусна нито веднъж да загуби подаването си.

Във втория кръг Кузманов ще играе с поляка Даниел Михалски, който се наложи с 6:4, 7:6(6) над испанеца Карлос Санчес Ховер.