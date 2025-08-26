БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
България е съобщила за три огнища на птичи грип
Чете се за: 00:17 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Порто

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Българинът преодоля казахстанец на португалска земя.

димитър кузманов осигури четвъртфинал лион
Снимка: БТА
Димитър Кузманов намери място във втория кръг на турнира на клей от сериите „Чалънджър“ в Порто. Българинът отказа Димитри Попко с 6:3, 6:4 за 85 минути. За родния представител това бе трета победа срещу казахстанеца в пет мача.

Освен това за пловдивчанина това е втора победа в последните му седем мача във всички турнири, в които взе участие

За да достигне до победата срещу представителя на Казахстан, който е номер 237 в света, Кузманов направи по един пробив и в двата сета и не допусна нито веднъж да загуби подаването си.

Във втория кръг Кузманов ще играе с поляка Даниел Михалски, който се наложи с 6:4, 7:6(6) над испанеца Карлос Санчес Ховер.

Три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки на тенис турнир в Брашов
Три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки на тенис турнир в Брашов
Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки в Ираклион
Чете се за: 00:42 мин.
Чете се за: 00:42 мин.
Денчева започна с победа във Вербие
Чете се за: 01:25 мин.
Чете се за: 01:25 мин.
Нестеров стартира успешно участието си в Букурещ
Чете се за: 01:10 мин.
Чете се за: 01:10 мин.
Карлос Алкарас обясни как се е стигнало до новата му прическа
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 02:00 мин.
Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ
Чете се за: 02:40 мин.
Чете се за: 02:40 мин.

Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
България е съобщила за три огнища на птичи грип
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в Плевен
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Инспекция и забележки: Пускането на новия лот на "Хемус" се отлага за пореден път
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Черната пантера е забелязана край Тутракан?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Киселова за назначаването на главен секретар на МВР: Нормално е да...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
