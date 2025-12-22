Днес е пикът на метеорния поток Урсиди

Днес може да се наблюдава пикът на последния за годината метеорен поток – Урсиди. Най-активният период на потока ще е около 12:00 ч., но най-добрите условия за наблюдение са вечерта и през нощта.

По време на пика могат да се видят около 10 метеора на час. Условията са благоприятни, защото Луната е близо до новолуние и няма да осветява небето.

За София Слънцето залязва в 16:57 ч., а наблюденията могат да започнат от около 18:10 ч. и да продължат до 06:45 ч. сутринта. Най-добре е да се гледа от тъмно място, далеч от градските светлини, без телескоп, с просто око.

Урсидите са активни в периода 17–26 декември, а техният източник е кометата 8P/Tuttle, която обикаля около Слънцето на всеки 13,6 години.

Това е последният по-активен метеорен поток за годината, след като по-рано през декември можеха да се наблюдават и Геминидите.