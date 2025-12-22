БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Днес е пикът на метеорния поток Урсиди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Запази
метеорният поток персеиди небето испанските пиренеи
Слушай новината

Днес може да се наблюдава пикът на последния за годината метеорен поток – Урсиди. Най-активният период на потока ще е около 12:00 ч., но най-добрите условия за наблюдение са вечерта и през нощта.

По време на пика могат да се видят около 10 метеора на час. Условията са благоприятни, защото Луната е близо до новолуние и няма да осветява небето.

За София Слънцето залязва в 16:57 ч., а наблюденията могат да започнат от около 18:10 ч. и да продължат до 06:45 ч. сутринта. Най-добре е да се гледа от тъмно място, далеч от градските светлини, без телескоп, с просто око.

Урсидите са активни в периода 17–26 декември, а техният източник е кометата 8P/Tuttle, която обикаля около Слънцето на всеки 13,6 години.

Това е последният по-активен метеорен поток за годината, след като по-рано през декември можеха да се наблюдават и Геминидите.

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: У нас

Десетки контрабандни гекони и тарантули намериха дом в лицензиран терариум
Десетки контрабандни гекони и тарантули намериха дом в лицензиран терариум
Новият български сериал „Мамник“ стартира в четвъртък Новият български сериал „Мамник“ стартира в четвъртък
Чете се за: 00:42 мин.
Как да разпознаваме евробанкнотите? Как да разпознаваме евробанкнотите?
Чете се за: 02:07 мин.
Първи учебен и работен ден с еврото в България Първи учебен и работен ден с еврото в България
Чете се за: 01:00 мин.
Новините 05.01.2026 г. Новините 05.01.2026 г.
Чете се за: 03:07 мин.
Реликва от Априлското въстание се завърна в Стрелча Реликва от Априлското въстание се завърна в Стрелча
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ