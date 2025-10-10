Добро начало за българските бадминтонисти в Истанбул

Българските състезатели стартираха с победи на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция).

На смесени двойки Евгени Панев и Габриела Стоева спечелиха срещу Миха Иванчич и Аня Джордан (Словения) с 21:19, 21:13 и по-късно днес ще играят срещу Харихаран Амсакарунан и Треса Жоли (Индия).

№6 в схемата при жените Стефани Стоева надделя над Среюкта Парол (ОАЕ) с 21:7, 21:7, а следващата ѝ съперничка ще бъде Агнеш Короши (Унгария).

При мъжете Димитър Янакиев елиминира в оспорван мач представителя на домакините Емре Лале с 21:15, 24:26, 21:18 за 69 минути и в следващия кръг ще играе с водача в схемата Кантафон Вангшарон (Тайланд).

На двойки жени Михаела Чепишева и Цветина Попиванова победиха Едже Мерт и Дамла Ялчънкая (Турция) с 21:7, 21:10.

По-късно днес водачките в схемата на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу Лиза Куртин и Сиан Кели (Англия).

Загуби претърпяха Гергана Павлова от Сюй Вей (Австрия) с 13:21, 10:21, на двойки Павлова и Рая Пашова от Набила Кахия Пермата и Нахия Мухифа (Индонезия) с 15:21, 9:21, на двойки мъже Иван Русев и Красимир Тодоров от Анселмус Прасетя и Пулунг Рамадан (Индонезия) с 12:21, 9:21 и Христомира Поповска от №2 Акарши Кашяр (Индия) с 6:21, 21:15, 15:21 за 49 минути.