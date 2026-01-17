БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доминация на Марко Одермат в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Венген

Швейцарецът увеличи преднината си за Големия кристален глобус.

Марко Одермат Венген
Снимка: БТА
Лидерът в класирането за Световната купа по ски алпийски дисциплини Марко Одермат (Швейцария) спечели класическото спускане на пистата „Лауберхорн“ във Венген, след като завърши с време 1:33.14 минути.

Второто място е за австриецът Винсент Крихмайер, който остана на 0.79 секунди и се спусна точно преди Одермат. Сензацията дойде от третото място на подиума, което беше за Джовани Францони от Италия. Францони с 28 стартов номер, направи невероятно каране и даде време от 1:34.04 минути, като изпревари Франьо фон Алмен от Швейцария.

Лесната победа за Одермат на тази писта и сериозната дистанция пред останалите, узакони надмощието му за четвърти пореден път, изпреварвайки бившия си съотборник Беат Фойц, който триумфира три пъти във Венген. От шест състезания по спускане във Венген, Одермат само веднъж не се качи на подиума, завършвайки четвърти.

„Имах страхотно чувство по време на карането си. Прекосих финалната линия, знаейки, че не бих могъл да стигна много по-бързо никъде другаде, отколкото на тази писта! Успях да изпълня плана си перфектно и знаех, че трябва да съм наистина жаден за това състезание“, каза той след победата си пред камерите на Швейцарската държавна телевизия.

Другите места на подиума взеха Винсент Крихмайер – вчерашният победител в Супергигантския слалом, както и Джовани Францони. По този начин италианецът превърна силните си тренировъчни времена в победа в състезанието.

Уверен и смел, Марко Одермат сякаш се катапултира от стартовата врата и постави време, което никой друг скиор не би постигнал. Доминацията му беше затвърдена в няколко опасни трасета, които той премина сигурно и уверено по начин, който не беше постигнат от другите. Сънародникът му Фон Алмен имаше проблеми точно там, което в крайна сметка му костваше и мястото на подиума.

Третият швейцарец в челото на класирането - Алексис Мони, пропусна първия си подиум в спускането за сезона само с пет стотни от секундата, завършвайки пети.

Днешният победител си остава на върха и за Световната купа с 1105 точки, пред бразилеца Лукас Пинейро Браатен с 538 и Атле Ли Макграт от Норвегия с 478. Франьо фон Алмен единствен се придвижи напред в топ 10, заемайки 8-ото място с 429 точки.

Одермат, който води и за малката Кристална купа – в дисциплината, остава начело след третия старт с 380 точки. След него е сънародникът му Франьо фон Алмен с 230, а трети е Доминик Парис със 140.

