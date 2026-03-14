Тодор Симов: Надявам се да продължим по възходяща линия

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов изрази задоволството си след победата с 3:1 над Ботев Пловдив в мач от 26-ия кръг на Първа лига. Успехът е втори пореден за врачани, които се изкачиха до осмото място във временното класиране.

"Направихме изключително слабо първо полувреме и не знам на какво се дължи това. През второто отборът беше преобразен и момчетата направиха страхотен мач. Можехме да вкараме и още, но сме щастливи и от тази победа“, заяви Симов

Специалистът призна, че първоначално тимът му не е успял да изпълни тактическия план, но след почивката е показал коренно различно лице.

"Имахме план за мача и опитвахме да го приложим, но не по начина, по който трябваше. Направихме корекции и бяхме по-концентрирани, по-организирани. Изцяло от нас зависи дали ще влезем в челната осмица“, добави наставникът на врачани.

Симов изрази надежда, че неговият отбор ще продължи да подобрява представянето си до края на сезона.