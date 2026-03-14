Ботев Враца нанесе тежък удар на Ботев Пловдив след обрат

Ботев Враца постигна ключова победа с 3:1 като гост на Ботев Пловдив в двубой от 26-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Христо Ботев“. Врачани направиха пълен обрат след почивката и си тръгнаха с трите точки от Пловдив.

Преди началото на срещата двата отбора бяха близо един до друг в класирането. Тимът от Враца заемаше 9-ото място с 31 точки, докато пловдивчани бяха 11-и с 30.

Гостите можеха да открият резултата още в 5-ата минута, когато грешка на Николай Минков позволи на Хосе Гайегос да напредне и да стреля технично от дистанция, но топката премина покрай левия стълб на Даниел Наумов.

Домакините все пак поведоха в 19-ата минута. Едсон да Силва спечели важна топка в половината на врачани и подаде към Тодор Неделев. Капитанът на „канарчетата“ напредна и изведе отново бразилеца в наказателното поле, а той с прецизен удар по земя реализира за 1:0.

Радостта на пловдивчани обаче беше кратка. Само пет минути по-късно Ботев (Враца) изравни. Радослав Цонев центрира отлично отдясно, а Мартин Петков се извиси и с точен удар с глава прати топката зад гърба на Наумов за 1:1.

До края на първата част и двата отбора създадоха опасности. В 37-ата минута Марин Орлинов спаси удар на Франклин Маскоте, а малко по-късно Даниел Наумов се намеси блестящо след отклоняване с глава на Мартин Петков.

След почивката врачани постепенно поеха инициативата. В 63-ата минута Хосе Гайегос изведе отлично Мартин Смоленски зад защитата на домакините. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след намесата на ВАР се оказа, че Антоан Конте покрива нападателя и голът беше зачетен – 1:2.

Гостите бяха близо до трети гол в 71-ата минута, когато Гайегос стреля опасно, но топката се отби в напречната греда.

Все пак третото попадение дойде десет минути по-късно. В 80-ата минута врачани организираха бърза контраатака след грешка на Педро Игор. Мартин Петков изведе Владислав Найденов по десния фланг, а той центрира остро по земя към далечната греда, където Сейни Санянг засече за 3:1.

До края на срещата Ботев Пловдив не успя да върне интригата и гостите от Враца се поздравиха с важен успех, който им носи ценни точки в битката за по-предни позиции в класирането.