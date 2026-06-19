Доминик Янков се завръща в хърватския Риека, след като договорът му за наем с Локомотив София изтече, съобщиха от столичния клуб.

Янков изигра 13 мача за клуба, разписа се три пъти и си заслужи завръщане в националния отбор по време на престоя си при "червено-черните".

"Ръководството на Локомотив благодари на Доминик за професионализма и му пожелава много здраве, щастие и успехи в бъдеще", се казва в информацията на клуба.