Доминик Янков ще защитава цветовете на Локомотив София

Локомотив София продължава с входящите трансфери. Столичните „железничари“ си осигуриха услугите на своето трето ново попълнение. Екипът на „червено-черните“ ще носи Доминик Янков, обявиха официално от клуба тази вечер. Полузащитникът ще играе в тима от София под наем до края на лятото.

Той идва от хърватския Риека, откъдето бе преотстъпен. 25-годишният футболист е е юноша на Съндърланд, като в професионалния футбол пробива в Лудогорец, а след добрите си игри прави трансфер в Монреал. Янков е 6 пъти шампион на България и има 17 мача за националния отбор.

"Ръководството на Локомотив благодари на ФК Риека за професионалното отношения и пожелава на Доминик много здраве и успехи с червено-черната фланелка!", се казва в съобщението на "железничарите" на профила им във Фейсбук.

Освен Янков, тази зима Локомотив привлече още защитникът Никола Нейчев и хърватският десен бек Иван Лагунджич.