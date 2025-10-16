БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Донорска ситуация в МБАЛ-Силистра спаси човешки живот в Румъния

У нас
Органите са предоставени по линия на споразумението между двете страни

двама българи получиха шанс нов живот донорска ситуация
Донорска ситуация бе реализирана в МБАЛ - Силистра, след като близките на 73-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят органите му.

Екип на МБАЛ - Силистра, с координатори д-р Радослав Неделчев и неговия заместник д-р Данчо Данаилов, ръководиха процеса. Поради медицински показания органите - черен дроб и два бъбрека, бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" изказват искрени съболезнования на близките на донора и изразяват дълбока благодарност и уважение за благородното им решение, взето в изключително труден момент, с което спасяват човешки животи.

#МБАЛ - Силистра #донорска ситуация

Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София
Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София
"Вълшебните обувки на Кая" разказва за трудния, но приказен свят на децата с вродено изкривяване на стъпалата
Чете се за: 00:42 мин.
Две деца и възрастен с изгаряния на очите заради UV лампа в Инфекциозна болница в София
Чете се за: 04:22 мин.
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред Здравното министерство (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:52 мин.
Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година
Чете се за: 04:50 мин.
Иван Игов: Ако родителят не обръща внимание на детето - то се забива в телефона
Чете се за: 02:25 мин.

Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради ареста на...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
БНТ с ексклузивно интервю с президента на ЕЦБ Кристин Лагард
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
