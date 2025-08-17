Драган Нешич: Изключително лято за женския волейбол в България

Драган Нешич призна, че е изключително доволен от представянето на женския национален отбор на България под 21 години, който стана четвърти в света.

В малкия финал България отстъпи с 1:3 гейма на Бразилия.

„В началото на лятото доверието към момичетата не беше голямо, очакванията – също. Преди три години същите състезателки станаха трети на европейското първенство. От самото начало вярвах в потенциала на този отбор. Лятото беше трудно, имаше технически проблеми. Знаехме, че нашият труд или ще доведе до резултати в точното време, или никога. Слава Богу, резултатите дойдоха точно на световното първенство", сподели той в интервю за Българската федерация по волейбол.

Наставникът коментира цялостното представяне на отбора в турнира и пожела успех на женския тим, за когото предстои световно първенство.