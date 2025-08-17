България завърши на четвърто място на световното първенство за жени до 21 г.

България е четвърта сила в света при жените под 21 години! Тимът не успя да вземе медал и загуби малкия финал на световното първенство по волейбол в Индонезия срещу Бразилия – 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25).

Първият гейм започна с бразилско надмощие и преднина от 6:3. Българките се вдигнаха за обрат – 11:9, но допуснаха серия от пет поредни точки, с което почти се предреши изхода на гейма. Бразилките направиха четири поредни точки след 20:18 и дадоха само една на опонента си до края.

България започна втория гейм като тотални доминанти и преднината стигна до 10:4. Бавно, но уверено бразилките започнаха да топят пасива си. В средата на гейма обаче България продължаваше да има три точки аванс. Равенството обаче дойде при 18:18. Следващата точка беше за България , но даде старта на кошмарна серия – шест поредни за Бразилия.

Българките реагираха блестящо! Бързо поведоха с 4:1, но и допуснаха изравняване. Тогава отборът заби пет поредни точки срещу само една за Бразилия. Последва още една българска „тройка“. Резултатът стигна до 20:11, а после стана и двуцифрен – 23:13. България спечелих частта са 25:14.

В четвъртия гейм първото разиграване бе за България , но следващите пет – за Бразилия, който поведе с 9:3. Българките обаче намериха сили и воля почти да изравнят – 11:12. Тогава обаче Бразилия постави своя печат върху мача и бронзовите медали. Пет поредни точки и 17:11. След това продължи да увеличава преднината си – 19:12. Българките направиха всичко възможно, за да спасят мача. Хвърлиха се, имаха добри отигравания, но само намалиха малко пасива. В крайна сметка малкият финал завърши 25:21.

Така воденият от Драган Нешич там започна турнира срещу този съперник и завърши с него. И двата мача бяха загубени, но успехът е огромен. В голямото лято за българския волейбол вече страната има световна титла при жените под 19 години, шесто място при мъжете на същата възраст и сега четвърто.