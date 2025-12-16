БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Чете се за: 00:52 мин.
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
Чете се за: 00:27 мин.
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Чете се за: 08:07 мин.
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Чете се за: 03:00 мин.
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
Чете се за: 03:55 мин.
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Включиха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй" в електроенергийната система

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
шести блок аец козлодуй спира работа годишен планов ремонт
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе включен в електроенергийната система на страната в 10.54 часа на 16 декември след подмяна на дефектирало предпазно устройство.

Вчера блокът бе спрян превантивно след установена необходимост от подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Необходимите ремонтни дейности са извършени в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и ремонт и са направени предвидените проверки.

Съгласно изискванията на технологичния регламент мощността на шести блок ще бъде повишавана поетапно.

Пети блок работи по график.

# АЕЦ "Козлодуй" #Шести блок #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
1
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив
2
Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в...
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
3
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема?
4
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната...
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна
5
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда...
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?
6
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Регионални

Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора
Един човек е задържан на протеста пред сградата на Общинския съвет в Несебър Един човек е задържан на протеста пред сградата на Общинския съвет в Несебър
Чете се за: 00:50 мин.
Ще бъде ли отдадена на концесия "Топлофикация София"? Ще бъде ли отдадена на концесия "Топлофикация София"?
Чете се за: 03:35 мин.
И днес спряха движението на камиони през граничните пунктове на "Кулата" и "Илинден" И днес спряха движението на камиони през граничните пунктове на "Кулата" и "Илинден"
Чете се за: 00:25 мин.
Танкерът "Кайрос" е задържан със заповед на "Морска администрация" Танкерът "Кайрос" е задържан със заповед на "Морска администрация"
Чете се за: 01:30 мин.
Постоянен теч на вода в центъра на Пловдив Постоянен теч на вода в центъра на Пловдив
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
40% искат управление около нова политическа сила, сочи проучване на "Алфа Рисърч" 40% искат управление около нова политическа сила, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 10:10 мин.
У нас
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за държавния бюджет Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за държавния бюджет
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кои са кандидатите за европейски прокурор от България (СНИМКИ) Кои са кандидатите за европейски прокурор от България (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
В Хелзинки започна първата среща на върха на Източния фланг на НАТО
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Все по-близо до мир: Продължава седмицата на интензивни преговори...
Чете се за: 05:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ