Включиха отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй" в електроенергийната система

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе включен в електроенергийната система на страната в 10.54 часа на 16 декември след подмяна на дефектирало предпазно устройство.

Вчера блокът бе спрян превантивно след установена необходимост от подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Необходимите ремонтни дейности са извършени в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и ремонт и са направени предвидените проверки.

Съгласно изискванията на технологичния регламент мощността на шести блок ще бъде повишавана поетапно.

Пети блок работи по график.