ДСБ настоява служебният премиер да гарантира честни и свободни избори

Националното ръководство на „Демократи за силна България“ (ДСБ) настоява при избора на служебен министър-председател президентът да се ръководи от провеждането на честни, прозрачни и свободни избори. Това се посочва в решение на Националното ръководство на ДСБ, съобщиха от пресцентъра на партията.

Важна гаранция за това е освобождаването от длъжност на изпълняващия функциите председател на ДАНС, както и на всички областни директори на МВР, назначени от Калин Стоянов и Даниел Митов. По този начин ще бъдат отстранени подставените лица на паралелния център на власт, прикриващи купуването на гласове, пише още в съобщението.

От ДСБ потвърждават своята готовност за общо явяване на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с партньорите си от „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ като единствена алтернатива на статуквото и обединение, основано на общ стремеж към силна, сигурна и благоденстваща България в силен Европейски съюз.

Партията започва процедура по номинации за народни представители съгласно устава и възлага на областните председатели активна роля в търсенето и привличането на обществено разпознаваеми, авторитетни личности извън партийните редици, като процесът на номинации се изгражда отдолу нагоре с цел формиране на силни, легитимни и обществено подкрепени кандидатски листи.

От ДСБ обявяват и основните си политически приоритети, сред които са икономика, която инвестира, а не „усвоява“, както правова държава, а не дълбока държава с паралелен център на задкулисна власт. Цялото решение на националното ръководство на ДСБ може да прочетете тук.