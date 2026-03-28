Дунав запази мястото си в НВЛ за мъже след успех над Металург Перник

Дунав ще продължи да се състезава в НВЛ за мъже и през следващия сезон. Тимът от Русе победи с 3:0 (25:21, 25:21, 25:16) Металург Перник в решителен двубой, игран в Горна Малина.

Русенци, които завършиха на последното 11-о място в редовния сезон на Супер Волей, показаха стабилна игра и не оставиха съмнение в превъзходството си срещу втория от Висшата лига.

Волейболистите на Дунав контролираха развитието на срещата през цялото време и затвориха мача в три гейма, за да гарантират мястото си сред най-добрите и през следващата кампания.

От своя страна Металург Перник все още има шанс да се озове в елита, след като шампионът във второто ниво Добруджа вече обяви, че няма да се възползва от правото си на промоция.