БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Два изтребителя са били вдигнати в Румъния заради атаки с дронове в Украйна близо до румънската граница

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
нахлуването изтребители естония руското военно министерство отрече имало нарушение
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са били вдигнати тази нощ, за да „наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна“, съобщи румънското Министерство на националната отбрана в прессъобщение, цитирано от Аджерпрес.

Изтребителите са били вдигнати заради атаки с дронове в зоната на град Измаил в Украйна, в близост до румънската граница. Не са регистрирани навлизания в румънското въздушно пространство.

Малко след 1:30 ч. местно (и българско време) е издадено предупреждение чрез системата РO-АЛЪРТ (RO-ALERT) до населението в северната част на румънския окръг Тулча.

#войната в Украйна #румъния #изтребител

Последвайте ни

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
2
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
3
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
4
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
5
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Балкани

Румъния и еврото: Прилики в бюджетните политики с България
Румъния и еврото: Прилики в бюджетните политики с България
Аферата "Лов на хора в Сараево": Хърватски журналист обвини сръбския президент в участие Аферата "Лов на хора в Сараево": Хърватски журналист обвини сръбския президент в участие
Чете се за: 01:20 мин.
Лошо време в Гърция: Проливни дъждове наводниха пътища и магазини Лошо време в Гърция: Проливни дъждове наводниха пътища и магазини
Чете се за: 01:07 мин.
Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
Първи ден от процеса за пожара в Кочани: Препълнена съдебна зала и нестихваща болка Първи ден от процеса за пожара в Кочани: Препълнена съдебна зала и нестихваща болка
Чете се за: 03:35 мин.
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
Чете се за: 00:40 мин.
Криминално
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си 9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват...
Чете се за: 02:50 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ