Два мача поставят началото на кръга в Първа лига

Днес започва 15-ият кръг на Първа лига, който ще предложи два интересни двубоя. От 15:00 ч. на „Коритото“ Спартак Варна приема Септември София, а от 17:30 ч. Ботев Пловдив излиза срещу новака Добруджа на „Колежа“.

„Канарчетата“ се завръщат у дома след драматичното градско дерби с Локомотив, прекратено заради инцидента с вратаря Даниел Наумов, който бе ударен с бутилка. Последвалото служебно 4:0 в тяхна полза обаче не променя факта, че Ботев все още няма победа пред своя публика – пет загуби и две равенства в седем домакинства. Тимът изрази недоволство от назначението на Станимир Тренчев за главен съдия, но ще търси задължителен успех срещу последния в класирането.

Добруджа, която в миналия кръг прекъсна негативната си серия с победа над Спартак Варна, остава на дъното с 10 точки, само една по-малко от Септември. Ботев е 11-и с 14 пункта. Междувременно жребият за Купата на България отреди добричлии да приемат Ботев Враца, а пловдивчани да гостуват на Спартак Варна в осминафиналите.

В ранния двубой „соколите“ ще опитат да се върнат към победите след поражението от Добруджа. Варненци са сред най-коравите тимове в лигата със седем равенства от началото на сезона. Септември, който започна слабо под ръководството на временния треньор Младен Стоев, е предпоследен и се нуждае спешно от точки преди тежкия мач за Купата срещу Лудогорец.