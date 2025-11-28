Иван Йорданов: Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три

Халфът на Лудогорец Иван Йорданов изрази задоволството си от победата с 3:2 над Селта в мач от 5-ия кръг на основаната фаза на турнира Лига Европа. Националът на България отбеляза, че испанците са вкарали два гола на Барселона само преди седмица, което говори за тяхната класа.

„Всяка победа е сладка. Всеки мач дава три точки и трябва да се стремим да ги взимаме. Треньорът даде импулс на отбора и мислим, че нещата ще се случат. Ние сме Лудогорец имаме достатъчно качества и трябва да ги използваме. Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три. Наясно сме, че това е един гранд и трябва да сме щастливи“, заяви Йорданов.