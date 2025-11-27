Петър Станич: Имахме нужда от този момент

Футболистът на Лудогорец Петър Станич реализира хеттрик срещу Селта Виго за победата с 3:2 в двубой от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа.

"Имахме нужда от този момент, много съм щастлив от хеттрика. Доказахме се срещу добър отбор от Топ 5 първенствата. Намираме се в добър момент и ако продължим така, ще става още по-хубаво.

Щастливи сме, че спечелихме. Имахме прилив на нова енегрия, а това е едно от най-важните неща. Трябва да играеш със самочувствие, но можем и още“, заяви Станич.