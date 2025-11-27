БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:45 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 03:05 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегли проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Петър Станич: Имахме нужда от този момент

Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Имахме прилив на нова енегрия, а това е едно от най-важните неща, добави футболистът на Лудогорец.

Петър Станич
Снимка: startphoto.bg
Футболистът на Лудогорец Петър Станич реализира хеттрик срещу Селта Виго за победата с 3:2 в двубой от 5-ия кръг на основната фаза на Лига Европа.

"Имахме нужда от този момент, много съм щастлив от хеттрика. Доказахме се срещу добър отбор от Топ 5 първенствата. Намираме се в добър момент и ако продължим така, ще става още по-хубаво.

Щастливи сме, че спечелихме. Имахме прилив на нова енегрия, а това е едно от най-важните неща. Трябва да играеш със самочувствие, но можем и още“, заяви Станич.

Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
Българският шампион се наложи над испанския Селта Виго.
Чете се за: 03:10 мин.
#Петър Станич #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

