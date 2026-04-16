Два мача затварят последния кръг от редовния сезон

В четвъртък ще се изиграят последните два мача от 30-ия кръг на Първа лига. Особено интересен се очертава да бъде сблъсъкът между Септември София и Спартак Варна, които ще премерят сили от 17:00 часа.

Това е мач, който може да определи от какви позиции двата отбора ще стартират борбата за оцеляване. В момента Септември е на 14-а позиция с 25 точки, една повече има Спартак. Ако столичани успеят да изместят гостите, това ще им даде сериозно психологическо предимство за оставащите двубои в последната група. Варненци имат кадрови проблеми, докато Септември е с всички налични играчи.

Другият мач също е любопитен. Славия гостува в Монтана от 19:30 часа.

Победата за „белите“ е задължителна, защото ще вкара отбора в топ 8 за сметка на пловдивския Ботев. Монтана също има своите аргументи за успех. Три точки донякъде ще върнат надеждите на тима за оцеляване в Първа лига или поне бараж.