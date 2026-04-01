Два медала за България на европейското по лека атлетика за ветерани

Боян Лефтеров грабна златото на 3000 метра в Турон.

Българските състезатели спечелиха два медала на Европейското първенство по лека атлетика за ветерани се провежда в зала “Kujawsko Pomorska Arena Torun”, където през март беше и Световното първенство за мъже и жени. Повече от 3000 участници стартират в надпреварата.

След година и половина отсъствие световният шампион по крос от 2024 година Боян Лефтеров М70 отново се появи на пистата и грабна златния медал на 3000 метра с време 11:29.62 минути.

В мятането на диск при мъжете в групата М35 България имаше двама участници. Боян Костов, след балканската титла тази зима в Ново Место (Словения, в Полша се пребори за сребърото с 48.80 метра, отстъпвайки само на нидерландеца Стефан Декер (51.26 м). Вторият роден атлет Тони Велков завърши десети с 36.71 метра.

Единствената дама - спринтьорката Вяра Георгиева-Първанова достигна до финала на 60 метра в групата Ж45 след 8.32 в серията си и 8.33 в първия полуфинал, където финишира първа. На финала плевенчанката завърши четвърта за 8.38 секунди, само на 2 стотни от третото място. Шампионка стана латвийката Лига Грике (8.28 секунди).

Първанова стартира и в сериите на 200 метра и в третата от тях пристигна втора на финала с 28.13 секунди, обаче с разтежение на бедрото. Това не й позволи да продължи в полуфинала, за който се беше класирала.

Четвърти в хвърлянето на копие при мъжете М50 се класира Петър Хаджиев. Той изпрати уреда на 47.13 метра.

Много добре се представи и Живко Беремски на скок височина в групата М70. Той зае шестото място с резултат 1.35 метра, нов национален рекорд за мъже в зала в неговата възрастова група.

Цветан Цветков участва на скок дължина в групата М55. Контузия обаче не му позволи да запише повече от 5.06 метра, което му отреди 11-ото място.

Петьо Христов бе записан в сериите на 60 метра в групата М65. След четвъртото място в своята серия (8.77), на полуфинала Христов финишира шести за 8.74 секунди.

Алекси Чиликов се появи в сектора за скок височина в групата М60. Той обаче успя да направи само един успешен опит на 1.35 метра, а на следващите 1.40 направи три несполучливи опита заради появила се стара травма.

Следващото състезание за ветераните ще бъде Световното първенство в Дегу от 22 август до 3 септември, съобщават от БФЛА.

