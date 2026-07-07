Два пожара горят край с. Марикостиново

По информация на кмета на село Марикостиново Гергана Тодорова два пожара горят в района на петричкото село. Единият пожар е в посока село Тополница, а другият е в землището на Марикостиново. Горят сухи тревни площи, като силният вятър благоприятства бързото разпространение на огъня.

На място работят екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и служители на Аварийно звено – Петрич. Към момента няма информация за засегнати жилищни сгради или пострадали хора. Ситуацията се следи, а екипите продължават действията по овладяване на пожарите.