Двама души са с опасност за живота след катастрофа на пътя Русе - Варна

Баща и дъщеря са с опасност за живота след катастрофа между лека кола и тежкотоварен камион. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

Инцидентът е станал около 12.00 ч. между селата Ушинци и Каменар. По първоначална информация лекият автомобил се е движил в посока Варна, когато навлязъл в насрещното платно за движение и се ударил в тежкотоварен камион, който пътувал към Русе.

Пострадали са 62-годишен мъж и 22-годишната му дъщеря от Разград, които пътували в леката кола. Двамата са с опасност за живота заради травми по тялото, съобщават още от полицията. Пробите на 57-годишния водач на камиона от град София за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Пътят между Русе и Варна е отворен. Екип на пътна полиция регулира трафика. Движението се осъществява в едното платно.