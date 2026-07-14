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Двама обвиняеми за измама при сключване на договори за 644 200 евро отиват на съд

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Районна прокуратура - Пловдив предаде на съд двама обвиняеми за измама при сключване на договори за строителство в размер на 644 200 евро, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Внесен е обвинителен акт спрямо жена на 36 г. и мъж на 50 г. Те са предадени на съд за това, че за периода от 1 юни 2022 г. до 11 август 2025 г. в София, Пловдив, Съединение, Първомай, Пазарджик, Пещера, с. Черноземен, с. Трилистник, с. Оризари, с. Костиево, с. Пчелин в съучастие и като извършители умишлено са заблудили 24 души - чрез изготвяне на договори и чрез даване на съвети за сключване на устни договори, като по този начин причинили имотна вреда в големи размери - на обща стойност 1 259 947 лева с равностойност от 644 200 евро.

Установено е, че в периода от 1 юни 2022 г. до 11 август 2025 г., на територията на три области - София, Пловдив и Пазарджик, обвиняемите сключвали договори за строително-монтажни работи, които впоследствие не изпълнявали. Те решили да въведат в заблуждение различни хора, като им искали предварително да превеждат пари по банкови сметки за извършени строителни услуги.

Двамата имали финансови затруднения. Мъжът бил управител на фирма. Двамата пускали обяви в интернет за това, че извършват строителни дейности на изгодни цени. Пострадалите, които се свързвали с тях, в повечето случаи имали парцели, на които планирали да изградят жилища, а други - да им бъдат извършени ремонти. Двамата се срещали с тях и ги убеждавали да им преведат по сметката парични суми, за да започнат работа на терен.

Подписвали и договори, които впоследствие не изпълнявали. Когато пострадалите се интересували кога ще започнат строителните дейности, мъжът обяснявал, че са заети с други обекти, нямало работници, имал здравословни проблеми, техниката била повредена, негов близък бил починал и др. Така, в горепосочения период, по дадените сметки били преведени общо 1 259 947 лева с равностойност от 644 200 евро, като са пострадали 24 души. Парите не са възстановени.

Спрямо 50-годишния обвиняем е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, а спрямо 36-годишната обвиняема - гаранция в размер на 5000 евро. Делото е внесено за разглеждане в Районен съд - Пловдив.

#договори #съд #измама

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