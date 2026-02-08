БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край...
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Запази
лавина уби четирима алпинисти централна гърция
Слушай новината

Двама скиори, каращи извън обозначените писти, загинаха при лавина във Френските Алпи.

По данни на спасителните служби инцидентът е станал в събота следобед в близост до село Сен-Веран, известно като най-високо разположеното селище във Френските Алпи.

Жертвите – мъже, родени през 1997 и 1991 г. – са били част от група от четирима скиори без водач, когато „мащабна“ лавина се е спуснала по северния склон на връх Тет дьо Лонже, заяви пред АФП прокурорът от Гап, Марион Лозакмьор.

Останалите двама скиори не са пострадали. Разпоредена е аутопсия в рамките на разследване за изясняване на причините за смъртта.

От началото на сезона лавини вече са отнели живота на над 20 скиори във Френските, Швейцарските и Австрийските Алпи.

#падна лавина #Алпи

Последвайте ни

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
1
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Крум Зарков е новият председател на БСП
5
Крум Зарков е новият председател на БСП
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
6
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
4
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: По света

Хиляди протестираха в Милано срещу Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина
Хиляди протестираха в Милано срещу Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина
Президентски балотаж - португалците избират между умерен ляв и крайнодесен кандидат Президентски балотаж - португалците избират между умерен ляв и крайнодесен кандидат
Чете се за: 01:05 мин.
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
Сфера от светлини - олимпийският огън в Милано с мини вечерно шоу Сфера от светлини - олимпийският огън в Милано с мини вечерно шоу
Чете се за: 01:02 мин.
Протести срещу олимпийските игри: Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията Протести срещу олимпийските игри: Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията
Чете се за: 00:50 мин.
"Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" "Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
Чете се за: 02:45 мин.
Сноуборд
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ