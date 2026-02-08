Двама скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Двама скиори, каращи извън обозначените писти, загинаха при лавина във Френските Алпи.

По данни на спасителните служби инцидентът е станал в събота следобед в близост до село Сен-Веран, известно като най-високо разположеното селище във Френските Алпи.

Жертвите – мъже, родени през 1997 и 1991 г. – са били част от група от четирима скиори без водач, когато „мащабна“ лавина се е спуснала по северния склон на връх Тет дьо Лонже, заяви пред АФП прокурорът от Гап, Марион Лозакмьор.

Останалите двама скиори не са пострадали. Разпоредена е аутопсия в рамките на разследване за изясняване на причините за смъртта.

От началото на сезона лавини вече са отнели живота на над 20 скиори във Френските, Швейцарските и Австрийските Алпи.