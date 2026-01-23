Две нападения над шофьори на градския транспорт в София само за дни

В последните дни в София бяха регистрирани два инцидента с водачи на автобуси на "Столичен автотранспорт", съобщават от дружеството. И двата случая са свързани с непредизвикана агресия, която не само показва дефицит на етика и възпитание, но и представлява риск за безопасността на участниците в движението и обществения ред.
При първия инцидент водач на автобус по линия 9 бе уцелен със снежна топка, вследствие на което се почувства зле и се наложи намесата на спешна медицинска помощ. Вторият случай се случи с водач на автобус по линия 83 в района на "Красна поляна", където шофьорите често стават жертва на вандалски прояви от различно естество.
"Добре е да се замислим каква отговорност носят водачите на превозни средства в градския транспорт", посочват от "Столичен автотранспорт". Оттам напомнят, че безопасното и комфортно пътуване е споделена отговорност и усилията на служителите ще бъдат успешни само при съпричастност и разбиране от страна на институциите, столичани и гостите на града.