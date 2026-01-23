БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Две нападения над шофьори на градския транспорт в София само за дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
две нападения шофьори градския транспорт софия дни
Слушай новината

В последните дни в София бяха регистрирани два инцидента с водачи на автобуси на "Столичен автотранспорт", съобщават от дружеството. И двата случая са свързани с непредизвикана агресия, която не само показва дефицит на етика и възпитание, но и представлява риск за безопасността на участниците в движението и обществения ред.

При първия инцидент водач на автобус по линия 9 бе уцелен със снежна топка, вследствие на което се почувства зле и се наложи намесата на спешна медицинска помощ. Вторият случай се случи с водач на автобус по линия 83 в района на "Красна поляна", където шофьорите често стават жертва на вандалски прояви от различно естество.

"Добре е да се замислим каква отговорност носят водачите на превозни средства в градския транспорт", посочват от "Столичен автотранспорт". Оттам напомнят, че безопасното и комфортно пътуване е споделена отговорност и усилията на служителите ще бъдат успешни само при съпричастност и разбиране от страна на институциите, столичани и гостите на града.

#Столичен автотранспорт #агресия на пътя

Последвайте ни

ТОП 24

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
1
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Почина писателят Калин Терзийски
2
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
3
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Илияна Йотова е новият президент на България
5
Илияна Йотова е новият президент на България
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
6
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

Аварирал тир блокира движението през "Петрохан"
Аварирал тир блокира движението през "Петрохан"
Заловиха наркопласьор край столично училище Заловиха наркопласьор край столично училище
Чете се за: 02:15 мин.
Малката потребителска кошница е поскъпнала с малко над 1% за месец Малката потребителска кошница е поскъпнала с малко над 1% за месец
Чете се за: 03:22 мин.
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
Чете се за: 01:30 мин.
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Чете се за: 04:30 мин.
Отстраниха лекаря, обвинен в подкуп за решения за намалена работоспособност Отстраниха лекаря, обвинен в подкуп за решения за намалена работоспособност
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ