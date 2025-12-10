Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна

Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с извънреден рейс от Лапландия до Военноморска база Варна. Вместо с шейна, те се появиха на борда на бързоходна лодка от състава на Военноморските сили - модерно и оригинално „превозно средство”, подходящо за морския дух на Варна.

Посрещнаха ги повече от 120 деца на военнослужещи и цивилни служители от военните формирования във Варна. Лодката застана на военния пирс и гостите бяха обградени от нетърпеливите малчугани.

След това около празничната елха и край камината децата поздравиха Дядо Коледа и Снежанка и получиха подготвените от джуджетата подаръци. Дядо Коледа отправи към всички присъстващи благопожелания за здраве, щастие и успехи през Новата година.

Снимки: ВМС