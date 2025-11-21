БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Запази
Европа знаме Европейски съюз
Снимка: pixabay.com
Слушай новината

Европейската комисия дава на съд България, Литва, Португалия и Швеция за неспазване на ангажиментите на четирите държави за намаляване на емисиите на няколко вида замърсители на въздуха, както се изисква в Директивата за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. България, Португалия и Швеция не са изпълнили ангажимента си за намаляване на емисиите на амоняк, а Литва - на азотни оксиди и неметанови летливи органични съединения.

В Директивата се определят национални задължения за намаляване на емисиите на няколко замърсителя, които всяка държава членка трябва да изпълнява всяка година през периода от 2020 г до 2029 г. От държавите членки също така се изисква да създадат и актуализират национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат как ще бъдат изпълнени тези задължения за намаляване. Комисията смята, че четирите държави не са изпълнили ангажиментите за намаляване на емисиите и заради това предявява иск срещу тях пред Съда на Европейския съюз.

От ЕК припомнят, че разходите от замърсяването на въздуха във връзка с човешкото здраве и икономическите дейности в ЕС са между 330 и 940 млрд. евро годишно, включително загубените работни дни, разходите за здравеопазване, загубата на реколта и щетите по сградите, докато всички мерки в ЕС за подобряване на качеството на въздуха се оценяват на общо 70 - 80 млрд. евро годишно.

Директивата за намаляване на емисии на някои атмосферни замърсители допринася за постигането на целите за 2030 г. по отношение на замърсяването на въздуха. Тя е насочена към пет замърсителя на въздуха, които оказват значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда - серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3) и фини прахови частици (ПЧ2,5).

# замърсяването на въздуха #европейски съд

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
2
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
3
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
4
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
5
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
6
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:07 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.
Коледният дух завладя Австрия Коледният дух завладя Австрия
Чете се за: 00:42 мин.
Хибридна атака? Балони отново затвориха летището във Вилнюс Хибридна атака? Балони отново затвориха летището във Вилнюс
Чете се за: 00:45 мин.
Нови руски удари в Запорожие Нови руски удари в Запорожие
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ