EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха

Европейската комисия дава на съд България, Литва, Португалия и Швеция за неспазване на ангажиментите на четирите държави за намаляване на емисиите на няколко вида замърсители на въздуха, както се изисква в Директивата за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. България, Португалия и Швеция не са изпълнили ангажимента си за намаляване на емисиите на амоняк, а Литва - на азотни оксиди и неметанови летливи органични съединения.

В Директивата се определят национални задължения за намаляване на емисиите на няколко замърсителя, които всяка държава членка трябва да изпълнява всяка година през периода от 2020 г до 2029 г. От държавите членки също така се изисква да създадат и актуализират национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат как ще бъдат изпълнени тези задължения за намаляване. Комисията смята, че четирите държави не са изпълнили ангажиментите за намаляване на емисиите и заради това предявява иск срещу тях пред Съда на Европейския съюз.

От ЕК припомнят, че разходите от замърсяването на въздуха във връзка с човешкото здраве и икономическите дейности в ЕС са между 330 и 940 млрд. евро годишно, включително загубените работни дни, разходите за здравеопазване, загубата на реколта и щетите по сградите, докато всички мерки в ЕС за подобряване на качеството на въздуха се оценяват на общо 70 - 80 млрд. евро годишно.

Директивата за намаляване на емисии на някои атмосферни замърсители допринася за постигането на целите за 2030 г. по отношение на замърсяването на въздуха. Тя е насочена към пет замърсителя на въздуха, които оказват значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда - серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3) и фини прахови частици (ПЧ2,5).