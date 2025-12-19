Експеримент в магазина: колко бързо става връщането на ресто в евро?

Остават 15 дни до влизането на България в еврозоната. В първия месец и левът, и еврото ще могат да се използват за плащане, но търговците ще връщат ресто основно в евро. Екип на „По света и у нас“ направи експеримент в магазин с малка потребителска кошница – хляб, брашно, ориз, сирене, кисело мляко и торбичка. Общата сума е 17,66 лева или 9,03 евро.

При плащане с 20 лева, връщането на ресто в евро отне около 30 секунди. Касовият софтуер автоматично изчислява сумата и в двете валути.

Когато плащането беше направено с 10 евро, а рестото – също в евро, цялата операция отне едва 10 секунди. По-сложно става, ако търговецът няма достатъчно евро. Тогава част от рестото се връща в левове, след допълнително изчисление по курса.

Касиерите признават, че най-трудно в началото ще бъде за възрастните хора, които са свикнали да смятат само в левове. Все повече клиенти обаче планират да плащат с карта, защото е по-лесно.

От банките напомнят, че в новогодишната нощ – от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари – няма да работят ПОС терминали, банкомати и онлайн банкиране. След 1 януари на ПОС терминалите ще се изписват суми само в евро, а от банкоматите ще се теглят единствено евро.