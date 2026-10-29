Електрическите тротинетки под натиск: Поляците искат нови ограничения

Повечето поляци подкрепят ограничения за електрическите тротинетки в градовете. 78,2% смятат, че разрешената им скорост трябва да бъде намалена, а 76,5% подкрепят обособяването на зони, в които движението им да бъде забранено. Това показват резултатите от ново проучване на социологическата агенция ИБРИС, проведено за полската новинарска агенция PAP.

Междувременно 18,3% от анкетираните са против намаляването на разрешената скорост, а 3,5% нямат мнение по въпроса.

Идеята за пълна забрана на електрическите тротинетки в големите градове среща по-разделени реакции, съобщава социологическата агенция. 43,2% от респондентите подкрепят подобна мярка, докато 48,5% са против, а 8,4% не могат да преценят.

Електрическите тротинетки са най-популярни сред младите хора. Във възрастовата група от 18 до 29 години 25% заявяват, че са използвали такова превозно средство през последните шест месеца. Делът е 12% сред хората на възраст от 30 до 39 години и 13% при тези между 40 и 49 години.

Сред анкетираните на възраст от 50 до 59 и от 60 до 69 години едва по 1% във всяка група са използвали електрическа тротинетка през последните шест месеца. Нито един от респондентите на възраст 70 или повече години не е съобщил, че е използвал такова превозно средство, предаде PAP.

Проучването е проведено между 22 и 26 октомври сред национално представителна извадка от 1000 души чрез телефонни интервюта с помощта на компютърна система (CATI).

В средата на октомври общинските съветници във Варшава приеха резолюция, с която призовават за забрана на електрическите тротинетки, наемани чрез мобилни приложения, както и за ограничаване на използването им в централната част на града. Предложението беше одобрено с почти единодушно гласуване.

Според съветниците са необходими законодателни промени за справяне с проблемите, свързани с електрическите тротинетки. Те настояват и за разширяване на правомощията на общинската полиция, включително възможността да спира тротинетки в движение.

Източник: Полската информационна агенция PAP (Polska Agencja Prasowa)