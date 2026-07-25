Елисавета Белобрадова: „Демократична България“ подкрепя единствено решение, което може да вземе информирано

Депутатът от „Демократична България" Елисавета Белобрадова заяви в предаването „Денят започва", че парламентарната група е отказала да подкрепи решението за приемане на американска военна техника заради липсата на достатъчно информация от страна на изпълнителната власт. По думите ѝ формацията остава последователен поддръжник на стратегическото партньорство със съюзниците на България.

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Ние винаги сме били абсолютно неизменно за това България да бъде стратегически партньор с всичките си съюзници. Знаете, колко ние държим на нашето активно участие във всичките ни съюзи и като активен участник в НАТО."

Според Белобрадова обаче парламентът не е получил необходимата информация, за да вземе информирано решение.

„Демократична България като парламентарна група подкрепя единствено решение, което информирано може да вземе."

Белобрадова отправи остри критики към президента Румен Радев, като го обвини, че е прехвърлил политическата отговорност върху Народното събрание. По думите ѝ държавният глава не е предоставил на депутатите необходимата информация за проведените разговори, но е поискал парламентът да поеме отговорността. Тя заяви още, че мнозинството трябва само да носи политическата отговорност за решението. Белобрадова отхвърли твърденията, че „Демократична България" е в конфликт с управляващите по всички теми.

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Когато се взимат правилните решения и когато се работи за националния интерес на България, ние винаги ще подкрепяме."

Като примери тя посочи промените в Изборния кодекс и очакваните изменения в Закона за обществените поръчки. В същото време подчерта, че партията няма да подкрепя решения само защото са свързани със съюзническите отношения.

„Никой няма да може да си закачи Демократична България като някаква значка, само защото някъде пише Съединените американски щати или някъде пише думата „съюзници"."

Белобрадова коментира и думите на вицепремиера Иво Христов, който определил „Демократична България" като „партия с отпаднала необходимост".

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Най-голямата ирония, сарказмът и обидните думи са единствената отбрана на слабия. Когато си вицепремиер и отговаряш за управленската програма на „Прогресивна България“, когато отговаряш за демографията и семейството и не си свършил нищо до сега, единственото, с което оставаш е коментар за „Демократична България.“

Тя добави, че управляващите трябва да бъдат оценявани по резултатите си, а не по политическите си реплики. Според Белобрадова истинският въпрос не е противопоставянето между САЩ и Русия, а мястото на България в Европа. Тя отправи критики и към международното позициониране на служебното правителство. По думите ѝ България губи влияние на европейската сцена. Белобрадова защити предложението на „Демократична България" за по-нисък бюджетен дефицит и ограничаване на административните разходи.

„Ние предложихме вариант на бюджет със съкращаване на административни разходи, с дефицит от 3%."

Тя обвини управляващите, че са предпочели да увеличат разходите вместо да проведат реформи.

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